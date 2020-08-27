27 Ağustos 2020, Perşembe
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Takvim'in haberine göre Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fener geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti.
Lyon'un Gustavo ısrarı! Yeni teklif...
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Gustavo için Lyon'un ısrarı sürüyor. Fransızlar, Brezilyalı futbolcu için teklifini revize ederek sarı-laciverlilerin kapısını tekrar çalmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisi sürüyor. Fransız basını, Lyon'un Sarı-Lacivertliler'le birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.
Takvim'in haberine göre Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fener geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti.
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