30 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kalu için teklif yapıldı

Kalu için teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Sarı-lacivertliler, ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Yönetim, satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralama talebini iletti.

Sarı-lacivertliler, ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Yönetim, satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralama talebini iletti. 'nun da Bordeaux'dan ayrılmak istediği iddia edilirken, futbolcunun menajerinin de bu konuda temaslarını hızlandırdığı ileri sürüldü.
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