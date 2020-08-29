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Deniz Türüç'ten flaş transfer yanıtı! Kasımpaşa ve Galatasaray...

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, adı Kasımpaşa ve Galatasaray ile anılan Deniz Türüç'ün kendisine "Kesinlikle Fenerbahçe'de kalacağım" dediğini belirtti.
29.08.2020
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