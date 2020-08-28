Fenerbahçe 1-1 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşan Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'nun karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.
6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içerde kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.
52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.
60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam
Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam
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