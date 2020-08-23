Maaşı belli oldu! Tolga Ciğerci...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerle olan mukavelesi 1 yıl daha uzatılan Tolga Ciğerci'nin, Kanarya'da alacağı ücret de belli oldu.

Sona eren sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret de belli oldu. Sarı-lacivertli formayla 3. sezona girmeye hazırlanan 28 yaşındaki orta sahanın 500 bin euro kazanacağı iddia edildi.

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