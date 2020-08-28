28 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 6. dakikada 1-0 geriye düşerken, Akdeniz ekibi adına golü atan Fenerbahçeli eski oyuncu Salih Uçan'dı... Goldeki Altay Bayındır'ın bariz hatası sonrası sarı-lacivertli taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte o paylaşımlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:08
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Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

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Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi zorlu mücadelenini 6'ıncı dakikasında öne geçti.

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Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

Salih Uçan'ın uzak mesadeden attığı frikik golünde Altay Bayındır büyük bir hata yaptı. Kalesini terk eden genç isim yediği gol nedeniyle eleştirildi.

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Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

İşte Fenerbahçe taraftarının Altay Bayındır tepkisi:

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Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!
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