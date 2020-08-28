Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 6. dakikada 1-0 geriye düşerken, Akdeniz ekibi adına golü atan Fenerbahçeli eski oyuncu Salih Uçan'dı... Goldeki Altay Bayındır'ın bariz hatası sonrası sarı-lacivertli taraftarlar adeta çılgına döndü. İşte o paylaşımlar ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:08 ABONE OL