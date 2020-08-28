28 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:59
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Alanyaspor, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler

Mücadele 6. dakikada Salih Uçan ve 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun karşılıklı attığı gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, ikinci yarının başında dahil olduğu maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İşte maçtan kareler...

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler
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