Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler...