28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı!

F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Topuk Yaylası Tesisleri'nde Aytemiz ile hazırlık maçına çıkan 'de, 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren , 3. hazırlık maçında Aytemiz ile karşılaştı. Sarı lacivertli yıldız , karşılaşmanın 63. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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