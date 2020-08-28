28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan transfer müjdesi!

Erol Bulut'tan transfer müjdesi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Teknik Direktörü , ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bulut, 2-3 takviye daha yapacaklarını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin de konuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Bu maçtaki oyunu ilerisi için pozitif görüyorum. Maçın başında serbest vuruştan yemememiz gereken bir gol yedik."

"Enner geldi. İnşallah 2-3 transferimiz daha gelecek. (Valencia'nın) Takımımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim olacak."

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