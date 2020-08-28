Aldair Rodriguez'den flaş Fenerbahçe itirafı!
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken, adı sarı-lacivertli takımla anılan Perulu forvet Aldair Rodriguez, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. İşte detaylar...
Bir süre önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılan Perulu golcü Aldair Rodriguez, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Fotomaç'ın derlediği habere göre, ülkesinin basınına açıklamalar yapan Rodriguez, Fenerbahçe ile ilgili soru gelmesi üzerine şu yanıtı verdi:
Evet, Fenerbahçe'nin ilgisi oldu. Bu konuyu babamla menajerim yürüttüler. Somut bir teklif gelseydi beni bilgilendirirlerdi. Ancak teklif gelip gelmemesinin ötesinde, ilgi bile beni daha fazla çalışmaya motive ediyor.
Brezilya ve Arjantin liglerini de beğendiğini sözlerine ekleyen golcü isim, "Brezilya'dan Flamengo, Palmeiras ve Internacional'i seviyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.
ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?
1994 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Marcao Aldair Rodriguez Iraola, kariyerine Alianza Lima takımında başladı. Sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo, Alianza Atletico ve Binacional'de forma giyen 26 yaşındaki golcünün kulübü ile 2021 kadar süren sözleşmesi bulunuyor. Aldair Rodriguez geride bıraktığımız sezon çıktığı 9 maçta 7 gol ve 2 asiste imzasını attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama