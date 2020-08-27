27 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti

Kampa damga vurdu! Genç futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Sarı-laciverlilerin oldukça yorucu geçen çalışmalarında Ferdi Kadıoğu rüzgarı esmeye devam ediyor. İşte detaylar...

için çalışmalarını 'de Tesisleri'nde sürdüren 'de genç yetenek , idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezon 'in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti. Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, 'un beğenisini toplamayı başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

Sarı-laciverlilerde hem Thiam hem transferlerine rağmen antrenmanlarda takımın en formda ismi olan Ferdi adeta bu sezon için kanat bölgesinde büyük bir rekabetin olacağını gösterdi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken o detay!

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