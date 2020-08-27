27 Ağustos 2020, Perşembe
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Sarı-laciverlilerde hem Thiam hem Sinan Gümüş transferlerine rağmen antrenmanlarda takımın en formda ismi olan Ferdi adeta bu sezon için kanat bölgesinde büyük bir rekabetin olacağını gösterdi.
Ferdi Kadıoğlu hırsıyla dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Sarı-laciverlilerin oldukça yorucu geçen çalışmalarında Ferdi Kadıoğu rüzgarı esmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Yeni sezon için çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti. Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut'un beğenisini toplamayı başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.
Sarı-laciverlilerde hem Thiam hem Sinan Gümüş transferlerine rağmen antrenmanlarda takımın en formda ismi olan Ferdi adeta bu sezon için kanat bölgesinde büyük bir rekabetin olacağını gösterdi.
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