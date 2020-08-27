Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Enner Valencia, Eran Zahavi, Nikola Kalinic...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer bitmiyor. Son olarak Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde Enner Valencia, Eran Zahavi ve Nikola Kalinic gibi yıldız isimler yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.
VISCA
Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtildi.
MAXIMILIANO ROMERO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
ERAN ZAHAVI
Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.
HIGUAIN
Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Gonzalo Higuain de gündemde yer alan futbolculardan biri oldu. Pirlo, Higuain'in gündemlerinde olmadığını duyurdu.
NIKOLA KALINIC
Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü geldi. İtalyan Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Nikola Kalinic'e teklif yaptığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise 1 yıl daha Atletico Madrid'de olan 32 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yapıldığı iddia edildi.
ENNER VALENCIA
Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
ANGELO FULGINI
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber Dinamo Moskova da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.
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