27 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Enner Valencia, Eran Zahavi, Nikola Kalinic...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de bitmiyor. Son olarak 'u kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde , ve gibi yıldız isimler yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, ve 'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

MARCEL TISSERAND

'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

VISCA

ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta artı para istediği belirtildi.

MAXIMILIANO ROMERO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren , Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.

HIGUAIN

Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Gonzalo Higuain de gündemde yer alan futbolculardan biri oldu. Pirlo, Higuain'in gündemlerinde olmadığını duyurdu.

NIKOLA KALINIC

Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü geldi. İtalyan Calciomercato, sarı-lacivertlilerin 'e teklif yaptığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık oynayan, bonservisi ise 1 yıl daha 'de olan 32 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yapıldığı iddia edildi.

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin 'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

ANGELO FULGINI

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen , imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.

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