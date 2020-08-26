26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken o detay!

G.Saray-F.Bahçe derbisinde dikkat çeken o detay!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonda Ekim'den itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan ligde, 3. hafta oynanacak - maçı seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası derbi tarihleri de belli oldu.

İki ezeli rakip ile 3. haftada karşı kaşıya gelecek. T ürk Telekom Stadı'ndaki dev derbi corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

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4. HAFTADAN İTİBAREN SEYİRCİLİ!

Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

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