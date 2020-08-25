25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Müjdeli haber yakın! Erol Bulut Marcel Tisserand'ı istiyor

Müjdeli haber yakın! Erol Bulut o ismi istiyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferde hız kesmiyor. En son Uruguaylı stoper Lemos'u 'a getiren sarı lacivertli ekip, Teknik direktör 'un kadroda görmek istediği içi çalışmaları hızlandırdı. Kanarya müjdeli habere çok yakın.

, stoperde ikinci bombayı ile patlatacak gibi görünüyor. Kongolu futbolu, özellikle 'un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg'a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand'ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.

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LACROİX'NİN İMZASI BEKLENİYOR

Haberde, Wolfsburg'un Fransız ekibi Sochaux'nün stoperi Maxence Lacroix'yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanlar'ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand'ın Fenerbahçe'ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.

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