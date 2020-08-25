Müjdeli haber yakın! Erol Bulut Marcel Tisserand'ı istiyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. En son Uruguaylı stoper Lemos'u İstanbul'a getiren sarı lacivertli ekip, Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda görmek istediği Marcel Tisserand içi çalışmaları hızlandırdı. Kanarya müjdeli habere çok yakın.
Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor. Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut'un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg'a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand'ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.
LACROİX'NİN İMZASI BEKLENİYOR
Haberde, Wolfsburg'un Fransız ekibi Sochaux'nün stoperi Maxence Lacroix'yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanlar'ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand'ın Fenerbahçe'ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.
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