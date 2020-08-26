26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Livaja’dan AEK’ya ret

Livaja’dan AEK’ya ret
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden Livaja, 'nın sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Livaja, 'nın sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilen Hırvat yıldız, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatmadı. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan basınında ülkeden ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.
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