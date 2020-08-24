Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı. Kanarya, İstanbul'a gelen ve 4 yıllık anlaşma sağlanan Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine taksitler halinde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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