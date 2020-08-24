24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geldi

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

çalışmalarını sürdüren 'nin her konuda anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper , 'a geldi. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Lemos için 'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Yaz döneminin hızlı takımlarından , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2 ekiplerinden forması giyen ile anlaşma sağladı. Kanarya, 'a gelen ve 4 yıllık anlaşma sağlanan Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine taksitler halinde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Mauricio Lemos İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

İşte Mauricio Lemos'un sözleşme detayları

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