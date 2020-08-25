25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Perotti transferi an meselesi! Kısa sürede imzalar atılacak

Sosa'nın ardından bir Tangocu daha! Çubukluyu giymesi an meselesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

çalışmalarını sürdüren , 'nın ardından bir Arjantinli yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma forması giyen ile anlaşan sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve 32 yaşındaki futbolcunun transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Transferin en hareketli takımlarından biri olan , durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 7 nokta yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor. Kanarya, 'dan sonra yine bir Arjantinli yıldızı 'a getiriyor. Yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu 'yle de her konuda anlaşma sağladı. Bu oyuncu. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.

26 MAÇTA 6 GOL 4 ASİST

Fotomaç'ın haberine göre, Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle Diego Perotti transferini bitirmeyi hedeflen Fenerbahçe'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor. 5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı. Tangocu, kariyerinde Sevilla, , Genoa ve Roma formaları giydi.

Formasını 5 yıl giydiği Roma ile 138 resmi karşılaşmaya çıkan Diego Perotti, 58 gole direkt katkı sağladı. 32 yaşındaki sol kanat, 32 gol attı, 26 da asist yaptı.

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