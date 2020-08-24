Fenerbahçe transferde coştu! 2 dünya yıldızı birden

Bonservis ödemeden 7 nokta transfer yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk için tüm şartları zorluyor. İki oyuncunun menajerliğini yapan Pombeo da yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerini doğruladı.

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor... Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızı için de görüşmelere devam ediyor. Kanarya, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk'u renklerine bağlamayı hedefliyor. İkilinin menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo'yu İstanbul'a davet eden yönetim, bu transferlerde tüm şartları zorluyor.

Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı. İki yıldızın transferinde Emre Belözoğlu ile menajer Ahmet Bulut'un yakından ilgilendiği belirtilirken, yıllık ücretler konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Maliyetleri yüksek olan ikili için sponsorluk çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

YİNE BEDEL ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe, önceki 7 transferinde olduğu gibi Diego Godin ve Hulk'a bonservis bedeli ödemeyecek. Yeni sezon kadrosunda Godin'i düşünmeyen İnter'in bu konuda kolaylık sağlayacağı belirtilirken, Uruguaylı stoperi kiralayabileceği de öğrenildi. Hulk'un ise Çin ekibi Shanghai ile sözleşmesi aralıkta bitiyor.

297 GOL, 177 ASİST

Kariyerinde 6 farklı takımla 556 maça çıkan Hulk, 474 gole direkt katkı sağladı. 297 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Brezilyalı forvet, 177 de asist yaptı. Porto ile yıldızı parlayan Sambacı, Zenit ve son olarak Çin'de Shanghai forması giyiyor.

KUPA CANAVARI DIEGO GODIN

Avrupa kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve son olarak İnter formaları giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 34 yaşındaki stoper, Uruguay ile 1 kez Copa America kazanırken, Madrid'le İspanya Ligi ile İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.

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