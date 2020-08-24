Fenerbahçe transferde coştu! 2 dünya yıldızı birden
Bonservis ödemeden 7 nokta transfer yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk için tüm şartları zorluyor. İki oyuncunun menajerliğini yapan Pombeo da yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerini doğruladı.
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor... Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızı için de görüşmelere devam ediyor. Kanarya, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk'u renklerine bağlamayı hedefliyor. İkilinin menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo'yu İstanbul'a davet eden yönetim, bu transferlerde tüm şartları zorluyor.
Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı. İki yıldızın transferinde Emre Belözoğlu ile menajer Ahmet Bulut'un yakından ilgilendiği belirtilirken, yıllık ücretler konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Maliyetleri yüksek olan ikili için sponsorluk çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
YİNE BEDEL ÖDENMEYECEK
Fenerbahçe, önceki 7 transferinde olduğu gibi Diego Godin ve Hulk'a bonservis bedeli ödemeyecek. Yeni sezon kadrosunda Godin'i düşünmeyen İnter'in bu konuda kolaylık sağlayacağı belirtilirken, Uruguaylı stoperi kiralayabileceği de öğrenildi. Hulk'un ise Çin ekibi Shanghai ile sözleşmesi aralıkta bitiyor.
297 GOL, 177 ASİST
Kariyerinde 6 farklı takımla 556 maça çıkan Hulk, 474 gole direkt katkı sağladı. 297 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Brezilyalı forvet, 177 de asist yaptı. Porto ile yıldızı parlayan Sambacı, Zenit ve son olarak Çin'de Shanghai forması giyiyor.
KUPA CANAVARI DIEGO GODIN
Avrupa kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve son olarak İnter formaları giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 34 yaşındaki stoper, Uruguay ile 1 kez Copa America kazanırken, Madrid'le İspanya Ligi ile İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama