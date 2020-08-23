Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Son olarak Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, biri ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan isim olmak üzere iki transferi daha bitirmek için kolları sıvadı.