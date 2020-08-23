23 Ağustos 2020, Pazar

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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Gelecek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 11:54
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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde somut adımlar atmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Bernard Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Transfer konusunda önceliği forvet hattına veren Kara Kartal, ek olarak diğer bölgeler için de çalışmalarda bulunuyor.

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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

Son olarak Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, biri ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan isim olmak üzere iki transferi daha bitirmek için kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemindeydi

SAĞ BEKE NAZIM SANGARE

Elinde yüksek bir transfer bütçesi bulunmaması sebebiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeyi amaçlayan Beşiktaş, sağ bek hattında son olarak rotayı Antalyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare olarak belirledi.

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