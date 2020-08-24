24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Novak ve Sinan testten geçti

Novak ve Sinan testten geçti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Yeni transferler Novak ve 'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı.

Yeni transferler Novak ve 'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. F.Bahçe'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzattığı ve kampına katılan Tolga Ciğerci de özel program dahilinde çalıştı.

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