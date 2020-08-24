Novak ve Sinan testten geçti

Yeni transferler Novak ve Sinan'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı.

Yeni transferler Novak ve Sinan'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. F.Bahçe'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzattığı ve Topuk Yaylası kampına katılan Tolga Ciğerci de özel program dahilinde çalıştı.

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