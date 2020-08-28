28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı sona erdi

Topuk Yaylası kampı sona erdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını 'deki 'nda sürdüren 'nin hazırlık kampı sona erdi. Sarı-lacivertli kafile, maçının ardından otobüsle 'a hareket etti.

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta 'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.

kafilesi, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle 'a hareket etti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra 'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV ile mücadele edecek.

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