Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı sona erdi
Yeni sezon çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık kampı sona erdi. Sarı-lacivertli kafile, Alanyaspor maçının ardından otobüsle İstanbul'a hareket etti.
Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.
Fenerbahçe kafilesi, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle İstanbul'a hareket etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında Fatih Karagümrük ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.
Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.
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