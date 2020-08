Erol Bulut'tan transfer açıklaması! "Kısa zamanda stoper alınacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-laciverti taraftarlara bu sezon baskı kuran, agresif bir takım izletmek istediklerini ve Fenerbahçe ile sadece şampiyonluğu değil, ilerisini de hayal ettiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut, basın mensuplarıyla bir arada geldi. Tesislerdeki sohbet toplantısında Erol Bulut, "İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olacağız" dedi.



"BENİM ANTRENMAN PROGRAMIM ÜST SEVİYEYE YAKIN DİYEBİLİRİM"



Kendisini disiplinli, çalışkan, hedefe gitme arzusu olan biri olarak nitelendiren Bulut, "Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Futbolcular yorgun ama kamp döneminde bu normal. Ağır çalıştığımız için ağrılarımız oluyor ama hedefimizin ne olduğunu unutmamak gerekir. Yoğun ve disiplinli çalışmamız gerekiyor. Avrupa standartlarına ülkemizde de yaklaşmamız gerekiyor. Benim antrenman programım her zaman yoğunluk olarak son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Bu konuda Alanya'da takımım hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe'de de bunu hedefliyoruz" diye konuştu.



"FUTBOLCULAR BU TEMPOYA ALIŞIYOR"



6-7 haftada yapmaları gereken çalışmaları 4 haftada halletmeye çalıştıklarını belirten genç teknik adam, "İlk 10 günümüz yoğun başladı ama günler geçtikçe futbolcular bu tempoya alışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel açıdan her şeyi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şu anda futbolcularımızın tepkileri iyi. Fatih Karagümrük ile dün oynadığımız maçta istediğimiz seviye olmadı. Oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Şu anda deniyoruz, deneyerek bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Kafamızda planlar var" şeklinde konuştu.



"STOPERLER KISA ZAMANDA ALINACAK"



Sarı-lacivertlilerde transferlerin devam edeceğini ve mutlaka stopere takviye yapılacağını aktaran Erol Bulut, "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak" ifadelerini kullandı.



"HAYATTA BAZI RİSKLERİ ALMANIZ GEREKİYOR"



"Kariyerimde daha önce Medipol Başakşehir'den Malatya'ya giderken de risk aldım" diyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hayatta bazı riskleri almanız gerekiyor. Ben hiç şikayetçi olmadı. Bir şeye karar verdiysem o doğrultuda gitmeye çalıştım. Buna karar verdiysem bu zor görevi üstlenmem lazım" dedi.



"BİR SİSTEM OTURTMAK İSTİYORUZ"



Erol Bulut, sarı-lacivertlilerde oynatmayı düşündüğü sistemle ilgili ise şunları kaydetti:

"Bir sistem oturtmak istiyoruz, şu anda deniyoruz. Takıma uygun olan sistemi üzerinde gidiyoruz. İstanbulspor karşısında 4-2-3-1, dün ise 3-5-2 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4-2-3-1 ve 4-3-3. Futbolcular bu değişimde reaksiyonu hemen gösteremeyebilir. Kısa zamanda en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Gelecek transferlerden sonra her şeyi bir daha çalışmak gerekecek. Futbolda maç esnasında 5-10 metre kaydığında sistemler değişiyor. Önemli olan sizin futbolculardan ne istediğiniz."



"BASKI KURAN, AGRESİF BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"



Taraftarlara bu sezon baskı kuran, agresif bir takım izletmek istediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:



"Yaş ortalamamız şu anda 28. Umduğumuzu ve yapmak istediklerimizi gerçekleştirdiğimizde 27,2 olacak. Biz iyi bir karışım bulmaya çalışıyoruz. 30 yaş üstü futbolcularımı var, tecrübe lazım. Onların etrafında koşan kişiler olacak."



Yeni sezonda da sürmesi beklenen 5 değişiklik hakkının doğru uygulama olduğunu savunan Erol Bulut, "Geçen sene hemen hemen hiç ara verilmedi. Futbolcular fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadı. Performanslarda iniş ve çıkışlar gördük. 5 değişiklik hakkı olması iyi olacak. Yeni sezonda 40 maç artı kupa maçları oynayacağız. 5 kararı doğru bir karar" açıklamasında bulundu.



"BU SEZON AVRUPA'DAN 3 TEKLİF ALDIM"



Bulut, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Avrupa'dan 3 kulübün kendisine teklif yaptığını dile getirerek, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya kulübüydü" dedi.



"EMRE İŞİNİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE GÖTÜRÜYOR"



Emre Belözoğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını ve daha önce birlikte çalıştıklarını hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Futbolculuğunu konuşmamıza gerek yok. Futbolculuğu dışında müthiş bir karakter. İkimiz arasında anlaşma konusunda hiçbir sorun yok. Yeni görevinde yaptıkları ortada. Gerçekten çok uğraşıyor, onun için de yeni bir sayfa. Adım adım gitmesi gerekiyor. Şu an Emre işini çok iyi şekilde götürüyor."



"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"



Erol Bulut, şampiyonluğu kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile beraber futbol oynadıklarını ama sarı-lacivertli ekip adına hiç konuşmadıklarını belirten Bulut, tesislere sakatlığı önleme cihazlarının getirildiğini ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.



Erol Bulut, hiçbir teknik adamın vizyon olmadan başarıya ulaşamayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya'da zor bir dönemden geçtim ama üstesinden geldik. Avrupa seviyelerine getirdik, geçen sene de Alanya ile bunu başardık. Kupada final oynadık. Vizyonu olmayan bir kişinin bunları başarması kolay değil. Yanıma da hep öyle kişileri aldım. Buradaki hedefimiz belli; şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede."

Kariyeri açısından ilk düşüncesinin Fenerbahçe'yi iyi noktalara getirebilmek olduğunu kaydeden Bulut, uzun dönemde milli takımın da iyi bir hedef olduğunu söyledi.



"SADECE ŞAMPİYONLUK DEĞİL İLERİSİNİ DE HAYAL EDİYORUM"



Fenerbahçe ile sadece şampiyonluğu değil onun ilerisini de hayal ettiğini anlatan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Futbolda ilk haftada yüzde 100 olmak dezavantajlı bir durum. Çünkü düşüşü acı şekilde yaşayabiliyorsunuz. O yüzden adım adım gitmemiz lazım. Antrenmanları o şekilde gerçekleştiriyoruz. Dördüncü ya da beşinci hafta tam hazır olacağız" dedi.



"FERDİ, GENÇLER ARASINDA EN İYİ GELİŞİMİ GÖSTEREN KİŞİ"



Genç oyuncuların gelişimine ilişkin ise Erol Bulut, şunları söyledi:



"Ömer Faruk iyi bir gelişim gösteriyor, iyi çalışıyor. Henüz 17 yaşına yeni bastı. Ondan ileriki dönemlerde çok iyi şeyler bekliyoruz. Daha çok genç, çok erken. Bence geçmişte maalesef olduğu gibi gençleri erken havaya sokup kaybetmemek lazım. Ayaklarının yere basması gerekiyor. İnşallah bu şekilde devam eder. İstediğimiz seviyeye gelmesi için birkaç senesi daha var. İsmail Yüksek benim çok beğendiğim bir oyuncu. İlk haftadan gözüme girdi. O da bizim içimizde olacak, iyi şeyler vereceğini düşünüyorum. Ferdi gençlerden en iyi gelişimi gösteren diyebilirim. Gençlerin oynaması gerekiyor. TFF 2. Lig'de 3 maça çıkacaklarına, TFF 3. Lig'de 25 maç oynayıp kendilerini geliştirmeyi seçmeleri gerekiyor."

Erol Bulut ayrıca, rezerv lig eksikliğinin genç oyuncular için büyük dezavantaj olduğuna da işaret etti.

"FERDİ'YE TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"



Bulut, Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen ve Türk A Milli Futbol Takımı'nı seçmesi gündemde olan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim. En doğru vereceği karar Türk Milli Takımı olur. Hem oynama hem de kariyeri açısından" ifadelerini kullandı.



"ÇOK YANLIŞ KARARLAR ALINIYOR"



Türk futbolu adına çok yanlış kararlar alındığını ve bunların kendilerine sorulmadığını da vurgulayan Erol Bulut, kaleci transferi konusunda ise "Kaleci transferi düşünmüyoruz. Kalecilerimizi daha iyi noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"TAKIMIN İSKELETİ OLMALI"



Takımın iskeletini iyi kurmanın ve uzun süre beraber oynayabilmenin önemine değinen Bulut, "Takımın iskeleti olmalı. Oturttuğunuz sistem her zaman değişmek zorunda oluyor. 10 oyuncu gidiyor, 20 oyuncu geliyor. Doğru kadroyu kurup, yaş olarak da doğru kişileri alıp kadro kurulması. Burada 2-3 tecrübeli oyuncu olabilir ama ana iskelet doğru yaş ortalamasında olmalı. Bu takım 3-4 sene beraber oynamalı ve her sene en fazla 3-4 kişi katılmalı. Daha fazla olmaması gerekiyor" dedi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"



Süper Lig'de ekibiyle son 3 senede gösterdikleri performansın karşılığında Fenerbahçe'ye geldiklerini ve sarı-lacivertli taraftarların kendilerinden daha iyisini beklediklerinin farkında olduklarını anlatan Bulut şunları söyledi:



"Uzun vadeli düşünce bence her zaman en doğru olanı. Her işe bir yerden başlıyorsunuz, sizden bir şey bekleniyor ve onu karşılayamayabiliyorsunuz. Burada hedef tabii şampiyon olmak. Var gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız ama bunun garantisini kimse veremez. Önemli olan sadece seçeceğiniz futbolcu değil, onun etrafındaki futbolcular da çok önemli. Onu oynatabilecek mi, o seçimi iyi yapmak lazım. 5 tane yıldız alıyorsun ama hiçbiri birbirine umuyor, onları belirlemek lazım. Limitler dolayısıyla alamayacağımız futbolcular var. Keşke limit olmasa da istediğiniz adamı alabilseniz."



Türkiye'de beğendiği çok fazla futbolcu olduğunu da söyleyen Bulut, eski takımı Aytemiz Alanyaspor'un Avrupa'da başarılı olmasını istediğini de aktardı.



Bir futbolcunun 2-3 pozisyonda oynamasının daha önemli olduğuna dikkat çeken Bulut, Türk futbolunda kendisinin izlediği en iyi futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu açıklayarak sözlerini tamamladı.

