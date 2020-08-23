Lazio Vedat Muriqi transferini bu hafta bitirmek istiyor
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriqi için Lazio başkanı Lotito'nun bizzat devreye girdiği ve transferi bu hafta tamamlamak istediği öğrenildi. İtalyan kulübü sarı-lacivertlilere bonservis + bonuslar üzerinden teklifini iletti. İşte sözleşme detayları...
İtalya Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Il Messaggero'nun haberine göre, Muriqi transferi birkaç gün içinde tamamlanacak.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.
''BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALANIYOR''
Haberin detaylarında ''Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.'' denildi.
Kosovalı forvet, Lazio'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Transferden elde edilecek karın yüzde 15'i ise Muriqi'nin eski takımı Çaykur Rizespor'a verilecek.
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