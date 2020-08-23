Fenerbahçe'de Lemos'un ardından iki takviye daha!

Savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran ve stoper mevkisi için Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperin ardından bu bölgeye iki takviye daha yapmak istediği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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