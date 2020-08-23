23 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de Filip Novak ve Sinan Gümüş testten geçti

Novak ve Sinan Gümüş testten geçti
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

'nin yeni transferleri ve , yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testlerinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren günü izinli geçiriyor. Yeni transferlerden ve 'e ise yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri uygulandı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde kampa katılan ise kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.



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