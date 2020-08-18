18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo için Monaco devreye girdi! Teklif edilen rakam...

Fransa'dan bir talip daha! Teklif edilen rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kadrosuna kattığı için teklifler gelmeye devam ediyor. Brezilyalı'ya 1 ekiplerinden 'un ilgisi olduğu bilinirken, da deneyimli yıldız için devreye girdi. İşte detaylar...

'nin geride bıraktığımız sezonda performansıyla en dikkat ismi olmayı başaran yıldız oyuncusu 'nun peşini, Fransız kulüpleri bırakmıyor.

Geçen sezon başında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Gustavo'ya, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösteren 'un büyük bir ilgisi vardı. Teknik direktör Rudi Garcia'nın da ısrarla takımında görmek istediği oyuncu için Lyon önce 6 milyon Euro, sonra da 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Kanarya ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı.

Fanatik'in haberine göre; 1 ekiplerinden , Gustavo transferinde devreye girdi.

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TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Yeni hocası Niko Kovac yönetiminde yeni sezonda üst sıralara oynamak isteyen Monaco'nun da, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8.5 milyon Euro'luk bir teklifle, Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un takımında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncunun başka bir takıma satılmasını taraftarlar da kesin olarak istemiyor. Hatta dün Gustavo hakkında çıkan haberleri sonrası taraftarlar sosyal medyada adeta ayağa kalktı ve "Herkes satılsın ama Gustavo takımda kalsın" şeklinde görüşlerini paylaştılar.

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