Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çılgın takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan...

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile resmi sözleşme imzalayarak transfer dönemine giriş yapan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir takas teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Ozan Tufan için sarı-lacivertilerin ilgilendiği iddia edildiği Dorukhan Toköz'ü teklif ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi. İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda. Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen Ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor.

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