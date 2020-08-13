13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çılgın takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan...

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye çılgın takas teklifi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile resmi sözleşme imzalayarak transfer dönemine giriş yapan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir takas teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların teknik direktör 'ın kadroda görmek istediği Ozan Tufan için sarı-lacivertilerin ilgilendiği iddia edildiği Dorukhan Toköz'ü teklif ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi. İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda. Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen Ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor.

İtalya'dan Balotelli'ye Beşiktaş çağrısı: Bu şansı kaçırma! haberin devamı
F.Bahçe kalecisini 1. Lig'de buldu! Görüşmeler başladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İtalya'dan Balotelli'ye Beşiktaş çağrısı: Bu şansı kaçırma! İtalya'dan Balotelli'ye Beşiktaş çağrısı: Bu şansı kaçırma!
Beşiktaş'tan G.Saray'a dev transfer çalımı! Beşiktaş'tan G.Saray'a dev transfer çalımı!
Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör