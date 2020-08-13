13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Formalar kapış kapış

Formalar kapış kapış
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeni sezon formalarına ilk günden ilgi büyük oldu. Fenerbahçe'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu.

Yeni sezon formalarına ilk günden ilgi büyük oldu. Fenerbahçe'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Sevgi limit tanımaz' sloganı ile tanıtılan 3 yeni formadan efsane çubukluyu büyük ilgi vardı.
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