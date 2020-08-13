Formalar kapış kapış

Yeni sezon formalarına ilk günden ilgi büyük oldu. Fenerbahçe'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu.

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Yeni sezon formalarına ilk günden ilgi büyük oldu. Fenerbahçe'nin dün Fenerium mağazalarında satışa çıkan formaları kapış kapış giderken, internetten de yüklenme oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Sevgi limit tanımaz' sloganı ile tanıtılan 3 yeni formadan efsane çubukluyu büyük ilgi vardı.