18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues için karar verildi! Fenerbahçe...

Rodrigues için karar verildi! Gelecek sezon...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

'nin geçtiğimiz sezon 'den 2 yıllığına kiraladığı , sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı. Kanarya ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan futbolcu konusunda karar verildi.

, geçtiğimiz sezon 'den 2 sezonluğuna 'i kiralamıştı.

Beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncu için kararını verdi.

Takvim'in haberine göre; 'un kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun 1 yıl kalan kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak bakıyor. Ancak son kararı Garry Rodrigues verecek.

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