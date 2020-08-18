Garry Rodrigues için karar verildi! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi geniş ve alternatifli bir kadro için işi sıkı tutan sarı-lacivertlilerde imzalar bu hafta da devam edecek Mert Hakan, Novak, Gökhan ve Caner'i renklerine bağlayan Kanarya, Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek Thiam, Perotti ile Bastos ve Lemos ikilisinden birine imza attıracak olan F.Bahçe, yeni yıldızlarıyla gözdağı verecek.