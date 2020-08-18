Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Topuk Yaylası'nda yıldızlar geçidi
Yeni sezon öncesi geniş ve alternatifli bir kadro için işi sıkı tutan sarı-lacivertlilerde imzalar bu hafta da devam edecek Mert Hakan, Novak, Gökhan ve Caner'i renklerine bağlayan Kanarya, Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek Thiam, Perotti ile Bastos ve Lemos ikilisinden birine imza attıracak olan F.Bahçe, yeni yıldızlarıyla gözdağı verecek.
Topuk Yaylası'ndaki kampı bugün başlayacak olan Fenerbahçe, diğer yandan da transferde bombaları bir bir patlatacak. Geçtiğimiz iki sezonda yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı. Anlaştığı isimleri Düzce'deki kamp merkezinde duyuracak olan Kanarya, imzaları da burada attıracak. Fotomaç'ın haberine göre, Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi yaşatacak olan Fenerbahçe, Thiam, Perotti ile Bastos ve Lemos ikilisinden birine Çubuklu'yu giydirecek.
İMZALAR AN MESELESİ
Perotti transferinde hem kulübü Roma hem de futbolcuyla el sıkışan F.Bahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Thiam'la da önceki gün anlaşma sağlamıştı. Bu iki oyuncunun dışında hücuma takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, ligin başlayacağı 11 Eylül'e kadar transferleri bitirmeye çalışacak. Mert, Novak, Gökhan ve Caner'le kadrosunu güçlendiren Kanarya, savunmanın göbeğine Bastos ya da Lemos ikilisinden birini katacak. Önceliği Lazio'lu Bastos olan yönetimin bu konuda mutlu sona ulaşması an meselesi.
FAVORİ BASTOS STEPNE LEMOS
Savunmanın göbeğine bir yabancı ve bir yerli transferi yapacak Fenerbahçe'nin önceliği Lazio'nun gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Bastos... 29 yaşındaki Angolalı'yı 2 milyon Euro bedelle kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, bu transferin gerçekleşmemesi halinde Las Palmas ile el sıkıştığı 24 yaşındaki Lemos'u renklerine bağlayacak.
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