Monaco'dan flaş Onyekuru kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'dan iki takıma kötü haber geldi. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, Onyekuru'dan memnun olduğunu belirtip yönetime kalması yönünde rapor sunarken, yıldız oyuncusu AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya sürdü.
Monaco'ya dönen Onyekuru hakkında Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac'tan flaş bir karar geldi.
Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.
Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru, daha önce kiralık veya bonsevisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu ancak Niko Kovac, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.
Nijeryalı futbolcu, takımının AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.
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