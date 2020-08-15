15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe forması giyebilir

F.Bahçe'den çifte transfer atağı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

TFF 1'Lig takımlarından Menemenspor'da teknik direktör 'nin gündeminde olan ve 'ın transfer durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam her iki futbolcununda Sarı-lacivertlilere gidebileceğini söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un teknik direktörü , 'nin transfer gündeminde olan İzmir ekibinin oyuncuları ile ilgili, " ve , Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

TRT SPOR'da yayınlanan programa konuk olan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Gentian Selmani ve Murat Elkatmış ile ilgili özel açıklamalar yaptı.
Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

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