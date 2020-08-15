15 Ağustos 2020, Cumartesi
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TRT SPOR'da yayınlanan programa konuk olan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Gentian Selmani ve Murat Elkatmış ile ilgili özel açıklamalar yaptı.
Cenk Laleci: Selmani ve Murat Elkatmış Fenerbahçe forması giyebilir
TFF 1'Lig takımlarından Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci Fenerbahçe'nin gündeminde olan Selmani ve Murat Elkatmış'ın transfer durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam her iki futbolcununda Sarı-lacivertlilere gidebileceğini söyledi.
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İzmir ekibinin oyuncuları ile ilgili, "Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.
TRT SPOR'da yayınlanan programa konuk olan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Gentian Selmani ve Murat Elkatmış ile ilgili özel açıklamalar yaptı.
Laleci, "Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.
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