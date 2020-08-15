15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...
Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllığına sözleşme uzatmıştı. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, takımdaki eksik bölgeleri de tamamlamak istiyor. Bu kapsamda Cimbom'un listesine genç bir yıldız girdi. İşte Aslan'ın listesindeki o isim ve tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
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