15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı katan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllığına sözleşme uzatmıştı. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, takımdaki eksik bölgeleri de tamamlamak istiyor. Bu kapsamda Cimbom'un listesine genç bir yıldız girdi. İşte Aslan'ın listesindeki o isim ve tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 15.08.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:12
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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Dev transfer hamlesi...

İLK TRANSFER ARDA!

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağladı ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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