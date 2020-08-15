15 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

Yeni sezon için talviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de arayışlar devam ederek, kaleci transferiyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli kalecisi Harun Tekin ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Altay Bayındır'ı zorlayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 15:57
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Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

İki sezon önce başlatılan gençleştirme çalışmasından memnun kalmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yöneldi.

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Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, kadrosuna kattıklarının yanında savunma ve orta sahadaki tecrübeye kaleyi de katmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

İlk olarak Medipol Başakşehir'de ikinci kaleci konumundaki Volkan Babacan listeye alındı. 32 yaşındaki file bekçisini kulübü bırakmayınca bu sefer alternatifler gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

Bu isimlerin başında da Asmir Begovic geliyor.

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