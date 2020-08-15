Fenerbahçe'nin kalecisi İngiltere'den geliyor! Altay Bayındır...

Yeni sezon için talviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de arayışlar devam ederek, kaleci transferiyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli kalecisi Harun Tekin ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Altay Bayındır'ı zorlayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...