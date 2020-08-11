Fenerbahçe'den Cenk Tosun harekatı!

Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde sportif direktörlük görevine getirildiği açıklanması beklenen Emre Belözoğlu'nun Cenk Tosun'u arayarak "Bize gel" dediği öğrenildi.

Sarı-lacivertil ekipte gözler stoper, kanatlar ve forvet mevkisine yapılacak takviyelere çevrildi. Temasları yürüten Emre Belözoğlu'nun forvet için Cenk Tosun'la bir görüşme yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fotomaç'ın haberine göre Belözoğlu'nun, milli takımdan arkadaşına, "Bize gel" daveti yaptığı belirtiliyor. Golcü oyuncuya kiralık olarak "çubukluyu" giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, Cenk'in onay vermesi durumunda kulüpler bazında görüşmeleri başlatacak.



SEZONU ERKEN KAPATMIŞTI

Everton'un iki yıl daha sözleşmesi olan Cenk Tosun'u bonservisiyle satamaması halinde büyük olasılıkla bu sezon da kiraya vermesi bekleniyor. Ocak ayından Crystal Palace'a kiralanan Tosun, sadece 5 maçta oynarken 1 gol atabildi. İdmanda dizinden sakatlanan ve mart ayında çapraz bağ ameliyatı geçiren oyuncuyu Palace, sözleşmesini feshederek Everton'a geri gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısmında oynayamadı. Cenk'in yeni sezon başlayıncaya kadar hazır olması bekleniyor.



BILIC DE İSTİYOR

Cenk Tosun ile tekrar Premier Lig'e yükselen Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da ilgileniyor.

A Milli Takım'da 42 maçta 16 gol atan Cenk Tosun, profesyonel kariyerinde Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi. Toplamda 321 maça çıkıp 119 gol attı, 42 asist gerçekleştirdi.

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