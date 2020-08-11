11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Cenk Tosun harekatı!

Cenk Tosun harekatı! Beşiktaş derken...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde sportif direktörlük görevine getirildiği açıklanması beklenen Emre Belözoğlu'nun 'u arayarak "Bize gel" dediği öğrenildi.

Sarı-lacivertil ekipte gözler stoper, kanatlar ve forvet mevkisine yapılacak takviyelere çevrildi. Temasları yürüten Emre Belözoğlu'nun forvet için 'la bir görüşme yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fotomaç'ın haberine göre Belözoğlu'nun, milli takımdan arkadaşına, "Bize gel" daveti yaptığı belirtiliyor. Golcü oyuncuya kiralık olarak "çubukluyu" giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, Cenk'in onay vermesi durumunda kulüpler bazında görüşmeleri başlatacak.

SEZONU ERKEN KAPATMIŞTI
Everton'un iki yıl daha sözleşmesi olan Cenk Tosun'u bonservisiyle satamaması halinde büyük olasılıkla bu sezon da kiraya vermesi bekleniyor. Ocak ayından 'a kiralanan Tosun, sadece 5 maçta oynarken 1 gol atabildi. İdmanda dizinden sakatlanan ve mart ayında çapraz bağ ameliyatı geçiren oyuncuyu Palace, sözleşmesini feshederek Everton'a geri gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısmında oynayamadı. Cenk'in yeni sezon başlayıncaya kadar hazır olması bekleniyor.

BILIC DE İSTİYOR
Cenk Tosun ile tekrar 'e yükselen 'in takımı da ilgileniyor.

A Milli Takım'da 42 maçta 16 gol atan Cenk Tosun, profesyonel kariyerinde Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi. Toplamda 321 maça çıkıp 119 gol attı, 42 asist gerçekleştirdi.

F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! Muriqi'nin yerine yılın golcüsü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Transferindeki sorun belli oldu! Muriqi için F.Bahçe... Transferindeki sorun belli oldu! Muriqi için F.Bahçe...
Resmi hamle yapıldı! 3 yıl için ödenecek rakam... Resmi hamle yapıldı! 3 yıl için ödenecek rakam...
F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim... F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör