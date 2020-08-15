Erol Bulut: Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği antrenman maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
"FUTBOLCULARIMIZ İSTEKLİ VE ARZULU ÇALIŞIYORLAR"
Futbolcuların istekli ve arzulu olduklarının altını çizen Erol Bulut, "Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider" dedi.
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