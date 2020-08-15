15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak

Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

Teknik Direktörü , İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak" dedi.

Teknik Direktörü , sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği antrenman maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZ İSTEKLİ VE ARZULU ÇALIŞIYORLAR"

Futbolcuların istekli ve arzulu olduklarının altını çizen Erol Bulut, "Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider" dedi.

Fenerbahçe'den farklı prova haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! Görüşmeler başladı F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! İmza an meselesi...
Canlı yayında duyurdu! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi Canlı yayında duyurdu! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör