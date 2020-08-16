Fenerbahçe kampta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşılaşacak
Gelecek sezonun hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de hazırlık maçı programı belli oldu. Sarı-lacivertliler Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, 18 Ağustos salı günü Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Topuk Yaylası Kampı öncesi corona virüsü salgınına karşı geniş tedbirler alındı. Sarı lacivertli ekibin kamp yapacağı tesiste tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçecek. Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmeyecek ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe futbol takımında teknik heyet ve idari personel de kampın başlayacağı 18 Ağustos Salı sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde PCR testine girecek. Akşama kadar tesislerde kalacak olan kafile, sonuçları negatif çıkan kadro ile Topuk Yaylası Kampı için Düzce'ye hareket edecek.
10 günlük kamp süresince 2 de hazırlık maçı oynayacak olan sarı lacivertliler bu periyotta Karagümrük ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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