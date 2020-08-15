Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk (p) ve Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.
Takımın başına Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfer bombalarını peş peşe patlatan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşlaştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi, Muriqi 11'iyle çıktı. Kanarya, 22. dakikada Serdar Aziz ve 37. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Jailson, Tolgay, Alper, İsmail, Garry, Mevlüt 11'iyle başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Alper Potuk (p) ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GÖKHAN, CANER VE MERT HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.
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