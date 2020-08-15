15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den farklı prova
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen , rakibini Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk (p) ve Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Takımın başına Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfer bombalarını peş peşe patlatan , yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşlaştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Deniz Türüç, , Ferdi, Muriqi 11'iyle çıktı. Kanarya, 22. dakikada Serdar Aziz ve 37. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Jailson, Tolgay, Alper, İsmail, Garry, Mevlüt 11'iyle başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Alper Potuk (p) ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GÖKHAN, CANER VE MERT HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri , ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.

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