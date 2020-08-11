11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçeli eski isim Diego Reyes'in corona virüsü testi pozitif çıktı

F.Bahçeli eski oyuncu Covid-19'a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

'nin eski futbolcusu , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

Resmi hamle yapıldı! 3 yıl için ödenecek rakam... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Emre Mor'a büyük şok! Emre Mor'a büyük şok!
Liverpool Tsimikas'ı kadrosuna kattı Liverpool Tsimikas'ı kadrosuna kattı
Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı! Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör