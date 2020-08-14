14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe istemişti! Ricardo Rodriguez'in yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe istemişti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a kiralanmıştı. İsviçreli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in yeni adresi netleşti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın yarım sezonluğuna PSV Einhdoven'a kiraladıktan sonra takıma dönen tecrübeli defans oyuncusu için Torino ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

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27 yaşındaki oyuncunun da Torino ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Şili asıllı yıldız futbolcu, 2017 yılında Wolfsburg'dan 15 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon Hollanda'da 6 maça çıkan Rodriguez skor üretemedi.

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