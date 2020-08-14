Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden de Mert Hakan Yandaş'ı kapmıştı. Filip Novak'la anlaşan Kanarya, geleceğe de yatırım yaparak Barış Sungur'a da çubukluyu giydirmişti. Harcama limitini artırmak ve transferde elini rahatlatmak isteyen F.Bahçe, Vedat Muriqi'yi yüksek bir bedelle satması beklenirken, Kosovalı golcünün ayrılması halinde ise 2 süper aday belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:04 ABONE OL