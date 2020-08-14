14 Ağustos 2020, Cuma

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden de Mert Hakan Yandaş'ı kapmıştı. Filip Novak'la anlaşan Kanarya, geleceğe de yatırım yaparak Barış Sungur'a da çubukluyu giydirmişti. Harcama limitini artırmak ve transferde elini rahatlatmak isteyen F.Bahçe, Vedat Muriqi'yi yüksek bir bedelle satması beklenirken, Kosovalı golcünün ayrılması halinde ise 2 süper aday belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 14.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:04
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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 5 ismi resmen duyurdu.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...

F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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