14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de iyi haber! Corona virüsüne yakalanan 2 isim...

F.Bahçe'de iyi haber! Corona virüsüne yakalanan 2 isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

'den son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada daha önce futbolcu ve teknik ekipten corona virüsüne yakalanan 2 kişiye yapılan ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir"

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku haberin devamı

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