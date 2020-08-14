Fenerbahçe'de iyi haber! Corona virüsüne yakalanan 2 isim...
Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada daha önce futbolcu ve teknik ekipten corona virüsüne yakalanan 2 kişiye yapılan ikinci testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.
Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir"
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