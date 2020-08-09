09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İngilizlerin de gözü Muriqi'de

İngilizlerin de gözü Muriqi'de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Vedat Muriqi için Lazio ile pazarlıklar devam ediyor. basını, Tottenham ve 'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı.

Vedat Muriqi için Lazio ile pazarlıklar devam ediyor. basını, Tottenham ve 'in de Kosovalı golcü için pusuda beklediğini yazdı. Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi sütunlarına taşıyan gazeteler, tarafların henüz anlaşmamasını özellikle iyi bir golcüye ihtiyacı olan Bilic'in Bromwich'i içi iyi haber olarak duyurdu. Tottenham'a yakın kaynaklar ise Avrupa'da denenmemiş bir golcü için 18 milyon euro'nun yüksek olduğunu yazdı. Muriqi için yarın yeni gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi en az 20 milyon euro bonservis bedeli alıp, bu para ile 2-3 yabancı oyuncu transfer etmek.

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