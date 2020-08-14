14 Ağustos 2020, Cuma

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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Lazio ile anlaştı. Laziosiamonoi adlı sitede yer alan habere göre; bir süredir sarı-lacivertlilerle görüşen Lazio, Kosovalı golcüyle 5 yıllık anlaşamya vardı. İşte Kanarya'nın golcü oyuncudan kazanacağı bonservis bedeli ve sağlık kontrolünden geçeceği o tarih...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 12:26
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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

İtalyan basını, Kosovalı yıldızla ilgili son gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

Laziosiamonoi adlı internet sitesinde yer alan habere göre Lazio, Fenerbahçe ile 18 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Bu transfere ek 2 milyon Euro da bonus maddesi olacak.

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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

Muriqi'nin, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu arada oyuncunun 2 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

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Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar

Golcü futbolcu haftaya Lazio için sağlık kontrolünden geçecek.

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