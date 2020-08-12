Ve başkan transferi resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile prensipte anlaştık"

Cemil Usta Sezonu'nu 7. bitiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım daha önce 5 ismi takıma dahil ederken, birçok mevki için de arayışı sürüyor. Bu kapsamda Kanarya'nın gündemine gelen bir isim için kulüp başkanı Fenerbahçe ile prensipte anlaşıldığını söyledi. İşte o isim...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka bir oyuncu grubuyla başlayacağının sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertliler şu ana dek, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerini resmen açıklamıştı.

Yurt dışı transferleri için de çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden sarı-lacivertliler için geçtiğimiz günlerde Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos ismi ortaya atılmıştı.

BARCELONA'YI REDDETTİ!

24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"

TRANSFERİ BAŞKAN DUYURDU!

Tüm bu gelişmelerin ardından İspanya'nın Las Palmas kulübünde top koşturan Lemos için İspanyol basınından haberler gelmeye devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. İspanya kaynaklı haber sitesi 'laprovincia.es'in haberine göre, Las Palmas teknik patronu Miguel Ángel Ramírez Alonso'nun düzenlediği basın toplantısında Mauricio Lemos'un Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladığını kaydetti.

İşte o haber...

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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