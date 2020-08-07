07 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

12'yle tanıtıldı 8 numarayı giyecek

12'yle tanıtıldı 8 numarayı giyecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

, bu sezon yeni transferlerin tamamının 12 numaralı formayla tanıtılacağını açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzalanan 'ın ise 8 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

, bu sezon yeni transferlerin tamamının 12 numaralı formayla tanıtılacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, taraftarlara teşekkür etmek için bu yola başvuracağını belirtirken, "'nin belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla , 12 numaralı formayla poz verdi" denildi. Yıldız futbolcunun 8 numaralı formayı giyeceği öğrenildi
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