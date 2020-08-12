12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa Pereyra gelecek

F.Bahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa B planı hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yeni sezon için kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen , Al-Hilal forması giyen 'ya 3 yıllık bir teklif yapmıştı. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde pürüz çıkması halinde B planı olarak forması giyen 'yı belirledi.

Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan 'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan 'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefindeki son ismin formasını giyen olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, 'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak.

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13.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında 'tan Watford'a olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce 'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.

EN CİDDİ RAKİP UDINESE

Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Watford'un birçok yıldızı transferin gözdesi olmuş durumda. Bu isimlerden birisi de Roberto Pereyra... Arjantinli yıldızla Fenerbahçe'nin dışında en ciddi şekilde ilgilenen takımın Udinese olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Roberto Pereyra geçen sezon Watford formasıyla 35 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu takımına 5 gollük katkı yaptı.

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