Fenerbahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa Pereyra gelecek
Yeni sezon için kadrosuna 10 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Carlos Eduardo'ya 3 yıllık bir teklif yapmıştı. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde pürüz çıkması halinde B planı olarak Watford forması giyen Roberto Pereyra'yı belirledi.
Max Kruse ile tatsız bir şekilde yolların ayrılmasının ardından yoğun bir şekilde 10 numara arayan Fenerbahçe'de adaylar ikiye çıktı. Ekim ayında serbest kalacak olan Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro teklif eden Sarı- Lacivertliler bu kez de rotasını İngiltere'ye çevirdi.
KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Takvim'in haberine göre, yönetimin hedefindeki son ismin Watford formasını giyen Roberto Pereyra olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Watford'a kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Ada basını, Championship'te oynamak istemeyen Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Pereyra'nın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturacak.
13.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
2016 yılında 13 milyon 500 bin Euro karşılığında Juventus'tan Watford'a transfer olan 29 yaşındaki Pereyra daha önce İtalya'da Udinese ve Arjantin'de River formalarını da giydi.
EN CİDDİ RAKİP UDINESE
Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Watford'un birçok yıldızı transferin gözdesi olmuş durumda. Bu isimlerden birisi de Roberto Pereyra... Arjantinli yıldızla Fenerbahçe'nin dışında en ciddi şekilde ilgilenen takımın Udinese olduğu belirtiliyor.
GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
Roberto Pereyra geçen sezon Watford formasıyla 35 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu takımına 5 gollük katkı yaptı.
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