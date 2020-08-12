12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yüksek bir bonservis geliri beklediği Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrasında yerine gelecek isimleri de belirledi. İşte Kanarya'nın listesindeki 2 süper golcü...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 11:54
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Fenerbahçe, elini kolunu bağlayan transfer limitine oyuncu satışıyla çözüm arıyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Sarı-lacivertliler elindeki en değerli oyuncu olan Vedat Muriqi'yi ısrarla isteyen Lazio'yla kıran kırana pazarlığa devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Uzun süredir Kosovalı golcünün peşinde olan İtalyan devi 15 milyon euroluk ilk teklife 3 milyon euroluk bonusu da eklemişti.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Fenerbahçe'nin ret cevabı üzerine Lazio rakamı 20 milyon euroya yükseltti. Ancak Muriqi'den minimum 20 milyon euroluk bir kazanç hedefleyen Fenerbahçe bu rakamı da henüz onaylamadı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi

Vedat'ı 3,5 milyon euroya aldığı Rizespor'la yaptığı anlaşma doğrultusunda Karadeniz ekibine satış sonrası kârdan yüzde 15 ödeyecek sarı-lacivertlilerin beklentisi 23 milyon euro.

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