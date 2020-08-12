Fenerbahçe'den Gentian Selmani hamlesi! Gentian Selmani kimdir?
Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem kaleci transferi... Sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor forması giyen Gentian Selmani'nin transferi için İzmir ekibiyle görüşmelere başladı.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışamalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından 5 transferi resmen açıklayan ve kaleye de takviye yapma kararı alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi TFF 1. Lig'de buldu.
TRT Spor'un haberine göre Kanarya, Menemenspor forması giyen 22 yaşındaki file bekçisi Gentian Selmani'nin transferi için İzmir ekibiyle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin Arnavut file bekçisinin transferini gerçekleştirmesi halinde tecrübeli kalecisi Harun Tekin ile yollarını ayırması bekleniyor.
GENTIAN SELMANI KİMDİR?
9 Mart 1998 tarihinde Arnavutluk'un Kruje kentinde dünyaya gelen Gentian Selmani, futbola ülkesinin Partizani takımında başladı. Arnavutluk ekiplerinden KS Kastrioti ve KF Laçi formalarını da terleten Selmani, geçtiğimiz sezon başında Menemenspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle 35 maçta görev alan Arnavut kaleci, kalesinde 46 gol gördü. Selmani'nin Menemenspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
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