Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Transfere hızlı bir giriş yapan ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Gelecek sezon İtalya'da mı kalacağı yoksa sarı-lacivertli takıma mı transfer olacağı merak konusu olan 26 yaşındaki futbolcu kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:53 ABONE OL