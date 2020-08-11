11 Ağustos 2020, Salı

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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Transfere hızlı bir giriş yapan ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Gelecek sezon İtalya'da mı kalacağı yoksa sarı-lacivertli takıma mı transfer olacağı merak konusu olan 26 yaşındaki futbolcu kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:53
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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok isim ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Kanarya'da gündeme sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Sinan Gümüş gelmişti.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

Fotomac.com.tr'de yer alan habere göre, bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da olan yıldız futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi.

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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi

ÖNCELİK GENOA

Avrupa'da oynama hayaline tam olarak ulaşamayan 26 yaşındaki futbolcu önceliğini Genoa'dan yana kullanacak.

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